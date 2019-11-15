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Проезда нет: в Ташкенте остановят движение в центре города

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Движение для автомобилей будет временно ограничено с связи с мероприятиями, приуроченными к празднику.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В честь 28-летия принятия Государственного флага Республики Узбекистан в Ташкенте запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий.

Ситуация после выборов президента в Республике Узбекистан
© Sputnik / Валерий Мельников
Как отметят День принятия Государственного флага Узбекистана

Во время их проведения на некоторых улицах столицы будет ограничено движение, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

С 11.00 до 12.00:

• дорога вокруг площади Амира Темура;
• проспект Амира Темура от сквера Амира Темура до проспекта Ислама Каримова;
• от проспекта Амира Темура до перекрестка улиц Фурката и Бунёдкор.

Схема улиц, по которым будет ограничено движение 17 ноября.
© Хокимият Ташкента
Схема улиц, по которым будет ограничено движение 17 ноября.

С 11.00 до 12.00:

• от улицы Янги бозор до улицы Мавераннахр;
• от улицы Махтамкули до улицы Абая;
• от улицы Абдуллы Кадыри до улицы Алишера Навои;
• от улицы Алишера Навои до проспекта Ислама Каримова;
• от улицы Олмазор до улицы Фурката.

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С 15.00 до 17.00:

• от Дворца Humo Arena до улицы Афросиаб;
• от улицы Бешагач до улицы Айбека;
• от улицы Афросиаб до улицы Нукусской.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, перекрытие движения, флаг, Хокимият Ташкента



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