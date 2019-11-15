Проезда нет: в Ташкенте остановят движение в центре города

Движение для автомобилей будет временно ограничено с связи с мероприятиями, приуроченными к празднику.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В честь 28-летия принятия Государственного флага Республики Узбекистан в Ташкенте запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий.

Во время их проведения на некоторых улицах столицы будет ограничено движение, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

С 11.00 до 12.00:

• дорога вокруг площади Амира Темура;

• проспект Амира Темура от сквера Амира Темура до проспекта Ислама Каримова;

• от проспекта Амира Темура до перекрестка улиц Фурката и Бунёдкор.

© Хокимият Ташкента Схема улиц, по которым будет ограничено движение 17 ноября.

С 11.00 до 12.00:

• от улицы Янги бозор до улицы Мавераннахр;

• от улицы Махтамкули до улицы Абая;

• от улицы Абдуллы Кадыри до улицы Алишера Навои;

• от улицы Алишера Навои до проспекта Ислама Каримова;

• от улицы Олмазор до улицы Фурката.

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С 15.00 до 17.00:

• от Дворца Humo Arena до улицы Афросиаб;

• от улицы Бешагач до улицы Айбека;

• от улицы Афросиаб до улицы Нукусской.