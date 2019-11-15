Проезда нет: в Ташкенте остановят движение в центре города

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В честь 28-летия принятия Государственного флага Республики Узбекистан в Ташкенте запланирован ряд культурно-развлекательных мероприятий.
Во время их проведения на некоторых улицах столицы будет ограничено движение, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
С 11.00 до 12.00:
• дорога вокруг площади Амира Темура;
• проспект Амира Темура от сквера Амира Темура до проспекта Ислама Каримова;
• от проспекта Амира Темура до перекрестка улиц Фурката и Бунёдкор.
С 11.00 до 12.00:
• от улицы Янги бозор до улицы Мавераннахр;
• от улицы Махтамкули до улицы Абая;
• от улицы Абдуллы Кадыри до улицы Алишера Навои;
• от улицы Алишера Навои до проспекта Ислама Каримова;
• от улицы Олмазор до улицы Фурката.
На Уолл-Стрит в Нью-Йорке поднят флаг Узбекистана >>
С 15.00 до 17.00:
• от Дворца Humo Arena до улицы Афросиаб;
• от улицы Бешагач до улицы Айбека;
• от улицы Афросиаб до улицы Нукусской.