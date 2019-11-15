Дружба и толерантность: в Ташкенте обсудили развитие межнациональных связей

В столице Узбекистана в рамках Недели толерантности состоялась Международная конференция "Центральная Азия — наш общий дом". Эксперты обсудили дальнейшие пути укрепления добрососедских отношений в регионе.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Эксперты из центральноазиатских стран обсудили в Ташкенте развитие межнациональных отношений и культурно-гуманитарные проекты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В числе участников форума — иностранные дипломаты, представители Европейской организации безопасности и сотрудничества, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также эксперты и ученые в сфере межнациональных отношений и руководители узбекских национальных культурных центров за рубежом.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная конференция "Центральная Азия - наш общий дом"

В повестке встречи - вопросы дальнейшего расширения сотрудничества государств Центральной Азии в культурно-гуманитарной сфере, усиление роли института народной дипломатии в укреплении взаимных связей, а также укрепление партнерских связей Узбекистана с другими государствами ЦА.

Заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов в кулуарах конференции подчеркнул: наблюдается большой и взаимный интерес к этой проблематике, что позволяет надеяться на продуктивную работу и взаимовыгодные итоги.

"Я встретил здесь много друзей из государств Центральной Азии, которые настроены на работу, диалог, на поиск решений для выстраивания долгосрочных дружественных гуманитарных отношений в регионе с такой богатой историей и культурой", — подчеркнул Брюханов.

По его мнению, такой формат диалога крайне полезен, поэтому он выразил надежду, что подобные форумы в будущем будут проводиться и в других странах региона.

Открывая встречу, руководитель Консультативного совета развития гражданского общества при президенте Узбекистана, директор Национального центра по правам человека академик Акмаль Саидов подчеркнул, что именно Узбекистан 23 года назад выступил одним из инициаторов принятия ООН декларации об утверждении Дня толерантности, который теперь отмечается 16 ноября.

"Для Узбекистана характерна именно национальная толерантность, ведь испокон веков на этой территории в согласии жили десятки народов и национальностей. В религиозном отношении республика также остается образцом терпимости – все 16 конфессий полноценно сосуществуют в рамках одного государства. Здесь комфортно чувствуют себя и ислам, и христианство, и иудаизм, и буддизм, и другие религиозные учения", — подчеркнул академик.

Он добавил, что такая палитра конфессий веками формировалась естественным мирным путем, без миссионерства и насаждения, как было в разные периоды в Европе.

"Разнообразие культурных, национальных, конфессиональных и языковых особенностей – визитная карточка Узбекистана, который, будучи перекрестком Шелкового пути, впитал в себя различные традиции и обычаи и сохранил их", — заключил Саидов.

В свою очередь заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансейт Тумебаев подчеркнул, что исторически регион Центральной Азии имел много общего – и языковые черты, и религию, и уклад жизни.

"Не случайно первый президент Казахстана Нурсултан Назрбаев всегда выступал за региональную интеграцию, чтобы, используя природные, человеческие и промышленные ресурсы, нам развивать регион и отдельные государства, входящие в него", — отметил Тумебаев.

Он также поделился опытом межнациональной политики в Казахстане, заметив, что сейчас в республике проживает около 600 тысяч узбеков, а также по несколько десятков тысяч представителей других стран региона.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная конференция "Центральная Азия - наш общий дом"

"Мы не делим их на своих и чужих – они все граждане одной страны. У нас регулярно проходят общие мероприятия: был Год Узбекистана в Казахстане, теперь Год Казахстана здесь. Уже в третий раз в Нур-Султане проходят литературные чтения в честь поэта Алишера Навои. Такие мероприятия еще больше сплачивают наши народы", — заметил казахстанский делегат.

Первый заместитель министр иностранных дел Узбекистана Ильхомжон Немъматов заявил, что актуальность подобной встречи диктует сама международная повестка.

"В мире, где сохраняется напряженность, крайне важно обсуждать темы межнационального общения, толерантности и развития добрососедских связей. Ведь наш регион по сути и держится на общности культуры и религии. Да, были периоды и тормозящие развитие факторы – несогласованные границы, проблемы водопользования и транспортные противоречия. Но за очень короткое время благодаря политике нашего президента, ориентированной на Центральную Азию, мы сумели решить практически все острые вопросы", — подчеркнул замглавы МИД республики.

Он добавил, что честный диалог по ключевым проблемам поможет еще больше сплотить этот регион и решить не только культурно-гуманитарные задачи, но и экономические, и политические, которые так или иначе взаимосвязаны с международными и межнациональными отношениями.

Sputnik / Дильшода Рахматова Международная конференция "Центральная Азия - наш общий дом"

После приветственной части состоялись тематические сессии. Заседание первой из них было посвящено обсуждению укрепления межнационального согласия и развитию регионального культурно-гуманитарного сотрудничества в регионе. На второй участники обсудили проблемы обеспечения религиозной толерантности в ЦА.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами и Государственным агентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызской Республики.

Кроме того, гости форума посетили Самарканд, где ознакомились с историческими памятниками, а также встретились с представителями национальных культурных центров.