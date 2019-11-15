В России бизнесмены незаконно поставили лес в Узбекистан на 4 млн рублей

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Сотрудники Тюменской таможни возбудили два уголовных дела по факту незаконной поставки древесины России в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

"В конце 2017 года, а также, в марте 2018 года организация экспортировала в Узбекистан лесоматериалы хвойных пород автомобильным транспортом. Всего по 8 декларациям на товары вывезено 752 кубометра леса", - говорится в сообщении.

Заявленные в декларациях на товары сведения оказались недостоверными. Предприниматель не смог представить таможенному органу документы, подтверждающие законность происхождения и приобретения 564 кубометров леса.

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Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей.

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Также на них будет наложен штраф в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.