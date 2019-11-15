Стоянов признался, почему везде рассказывает об Узбекистане

"В рекламе часто бывает обман, но в узбекском бренде этого не встретишь. В нем есть только уверенность и любовь," - заявил артист.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Выступивший на форуме послов туристического бренда Узбекистана в рамках Международной туристической ярмарки актер Юрий Стоянов рассказал о том, как его маме спасли жизнь в этой стране. Информацию предоставило агентство УзА.

Прозрачный туризм: озвучили итоги деятельности сферы с начала года >>

"Я призываю всех любить Узбекистан, который одновременно спас жизнь маме и миллионам соотечественников во время Второй мировой войны, - отметил Юрий Стоянов. – Когда-то моя мама несколько лет жила в Узбекистане и говорила мне теплые слова об узбекском народе, его гостеприимстве и доброте".

Артист призвал всех посетить эту теплую страну, отведать вкусные фрукты, блюда, понаблюдать за природой и ощутить гостеприимство народа.

"В рекламе часто бывает обман, но в узбекском бренде этого не встретишь. В нем есть только уверенность и любовь. Я часто гостил в Узбекистане, много узнал об этой стране, истории культуре, традициях. Узбекистан безопасен так же для одинокого туриста. Здесь можно путешествовать по улицам любого города, в любое время дня и ночи," - заявил артист.

Для того чтобы увеличить поток туристов в Узбекистан, Стоянов обещал рассказывать об этой стране и своих впечатлениях от пребывания в ней всем своим знакомым.