Спецназовцы РФ и Узбекистана отработали вылазку в тыл врага

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Спецназовцы России и Узбекистана отработали совместные действия в тылу условного противника в ходе прошедших в Самарской области Учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
По сценарию маневров, действия разворачивались в условиях вооруженного конфликта, когда противник активно использовал средства разведки, в том числе беспилотники. Спецназ совершил скрытный пеший марш по пересеченной местности в глубокий тыл противника, атаковал узел связи и передал координаты полевых складов с оружием и боеприпасами для нанесения авиаударов.
Отступление также содержало в себе несколько задач, в частности, группе пришлось сдерживать преследователей и прикрывать переправку "раненых" бойцов через овраг.
По словам командующего войсками ЦВО генерала-полковника Александра Лапина, спецназовцы России и Узбекистана уже в конце текущего месяца проведут еще одни тактико-специальные учения на полигоне "Фориш" в Джизаской области. Маневры продлятся с 26 по 29 ноября.