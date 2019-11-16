Спецназовцы РФ и Узбекистана отработали вылазку в тыл врага

Совместные тактические учения групп специального назначения прошли в Самарской области. Уже в конце ноября военные двух стран проведут маневры на полигоне "Фориш".

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Спецназовцы России и Узбекистана отработали совместные действия в тылу условного противника в ходе прошедших в Самарской области Учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По сценарию маневров, действия разворачивались в условиях вооруженного конфликта, когда противник активно использовал средства разведки, в том числе беспилотники. Спецназ совершил скрытный пеший марш по пересеченной местности в глубокий тыл противника, атаковал узел связи и передал координаты полевых складов с оружием и боеприпасами для нанесения авиаударов.

Отступление также содержало в себе несколько задач, в частности, группе пришлось сдерживать преследователей и прикрывать переправку "раненых" бойцов через овраг.

Узбекская военная делегация прибыла в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки подразделений специального назначения Центрального военного округа в соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2019 год.

По словам командующего войсками ЦВО генерала-полковника Александра Лапина, спецназовцы России и Узбекистана уже в конце текущего месяца проведут еще одни тактико-специальные учения на полигоне "Фориш" в Джизаской области. Маневры продлятся с 26 по 29 ноября.