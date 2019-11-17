Госкомстат рассказал в каких регионах страны меньше всего работы

В Узбекистане в периоде январь-сентябрь 2019 года наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Сурхандарьинской области – 9,3%.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В сентябре 2019 года Республиканским научным центром занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений осуществлено очередное социологическое исследование в более чем 100 городах и районах республики.

Было охвачено 485 органов самоуправления граждан, 4 900 домохозяйств и 26 008 граждан.

Анализ результатов исследования показывает, что уровень безработицы составил 8,9% к экономически активному населению, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в январе-июне 2019 года (9,1%), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается снижение уровня безработицы на 0,1 процентных пункта.

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Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Сурхандарьинской области, составляющий 9,3%, в Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях уровень безработицы составил 9,2%, наиболее низкий – в Ташкенте (7,5%).

Число населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 337,5 тыс человек. Уровень безработицы среди молодежи (16-29 лет) составил 14,9%, уровень женской безработицы составил 12,5%.

Результаты исследования показывают, что число граждан, выехавших на работу за пределы республики, составляет 2,6 млн человек или 100,7% к показателю января-сентября 2018 года.