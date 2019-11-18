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Тренировка горных подразделений Казахстана и Узбекистана

Военные Узбекистана и Казахстана провели совместную тренировку в горах

Министерство обороны Казахстана
Общество
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Sputnik Узбекистан

Учения прошли на полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана. Подразделения отработали специальную подготовку в горных условиях.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Узбекистане на полигоне "Фориш" прошла совместная тренировка горных подразделений Вооруженных сил Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Тренировка горных подразделений Казахстана и Узбекистана
Министерство обороны Казахстана
Тренировка горных подразделений Казахстана и Узбекистана

Учения прошли под руководством Департамента сил специальных операций на территории Узбекистана.

От казахстанской стороны в маневрах были задействованы военнослужащие Центра горной подготовки Центрального спортивного клуба армии МО РК.

Подразделения двух стран отработали теоретические вопросы, методику горно-высотной, специальной и огневой подготовки, а также подхода и восхождения.

Тренировка горных подразделений Казахстана и Узбекистана
Министерство обороны Казахстана
Тренировка горных подразделений Казахстана и Узбекистана

Кроме того, особое внимание на учениях было уделено оказанию доврачебной помощи и эвакуации раненых, что представляет особую сложность в горах.

Тренировка горных подразделений Казахстана и Узбекистана
Министерство обороны Казахстана
Тренировка горных подразделений Казахстана и Узбекистана

Это не первый раз, когда военнослужащие Узбекистана и Казахстана проводят совместные военные учения. В декабре 2018 года горные подразделения провели тренировку на том же полигоне.

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Теги:
Вооруженные силы, горы, военные учения, Казахстан, Узбекистан



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