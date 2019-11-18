Военные Узбекистана и Казахстана провели совместную тренировку в горах

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Узбекистане на полигоне "Фориш" прошла совместная тренировка горных подразделений Вооруженных сил Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Учения прошли под руководством Департамента сил специальных операций на территории Узбекистана.
От казахстанской стороны в маневрах были задействованы военнослужащие Центра горной подготовки Центрального спортивного клуба армии МО РК.
Подразделения двух стран отработали теоретические вопросы, методику горно-высотной, специальной и огневой подготовки, а также подхода и восхождения.
Кроме того, особое внимание на учениях было уделено оказанию доврачебной помощи и эвакуации раненых, что представляет особую сложность в горах.
Это не первый раз, когда военнослужащие Узбекистана и Казахстана проводят совместные военные учения. В декабре 2018 года горные подразделения провели тренировку на том же полигоне.