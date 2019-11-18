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Первый международный АйТи форум в Ташкенте

Крупнейшие IT-партнеры, работодатели и инвесторы собрались в Ташкенте

© УзНИА
Общество
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Sputnik Узбекистан

Участники форума узнали о том, как зарабатывать миллионы в IT, чему учиться в индустрии, что такое киберспорт - мода это или бизнес "на вырост", и многое другое.

ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. В Ташкенте состоялся форум по развитию IT- и блокчейн-индустрии - ItConf.Asia.

В рамках мероприятия выступили 26 спикеров из 15 стран мира, таких как Россия, Казахстан, Беларусь, Китай, Израиль, Южная Корея, Украина, Индия, США.

Ташкентский форум был посвящен вопросам инвестирования, цифрового образования в IT, развития майнинга.

Мечтай, верь и построй это: в Ташкенте открылся первый IT-парк
© Газета.уз
Мечтай, верь и построй это: в Ташкенте открылся первый IT-парк

Организаторы форума - Министерство инновационного развития Узбекистана, децентрализованная финансовая система Okschain и отраслевой форум TerraCrypto, посвященный майнингу, и прочие.

Спикерами выступили известные представители индустрии Глеб Костарев (Binance), Томас Хеллер (F2Pool), Дмитрий Мачихин (Сashtan) Артур Эолян (Zeppelin Partners), Евгений Галиахметов (Altergate.sg), Андрей Грачёв (Eurasia Digital Corp), Ольга Филатова (InvestRelations Asia), Артём Лукашин (Moneyaball), Абдулахад Кучкаров (IT Park Uzbekistan), Бекзод Гаппаров (Okschain и Bitsimplex) и другие.

По словам организатора, директора по маркетингу IEO Agency и Okschain Александра Мамасидикова: "Согласно исследованию PWC, через 11 лет 10- 20% глобальных экономических инфраструктур будут работать на блокчейне".

В своих выступлениях ими были затронуты такие темы, как блокчейн ("Примеры работы в государственных и частных компаниях"), образование ("Цифровая трансформация образования"), цифровой майнинг ("Как зарабатывают миллионы?"), работа ("Как зарабатывать в it, не уезжая из своей страны"), киберспорт ("Мода, которая пройдет, или бизнес, который начинает лишь свой рост?").

ItConf.Asia – это серия глобальных форумов, развивающая IT-бизнес и людей из данной сферы.

Теги:
блокчейн, Министерство инновационного развития Узбекистана, IT-технологии, иностранные инвесторы, Ташкент, цифровые технологии, ИКТ, Форум



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