Фаттаха Шодиева признали меценатом года

Премия присуждена за генеральное спонсорство гастролей труппы театра Кабуки в России. Награду вручал министр культуры РФ Владимир Мединский.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась шестая по счету премия "Меценат года", сообщает сайт МГИМО.

В главной номинации победителем стал уроженец Узбекистана Фаттах Шодиев, выпускник Международно-правового факультета 1976 г., основатель Международного фонда Шодиева, член Попечительского совета Университета и один из основателей Эндаумента МГИМО.

Премия присуждена за генеральное спонсорство гастролей труппы театра Кабуки в России. Награду вручал министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Для справки: кабуки – вид японского национального театра, традиционный японский театр, сочетающий в себе жанры танца, пения, драмы и музыкальные композиции.

Актерам кабуки наносится сложный грим, их облачают в яркие наряды, на которые наносят большое количество символики, имеющей определенный смысл.