Три смерти за один месяц: что происходит с клиникой Mont Blanc в Ташкенте

Сейчас по данному уголовному делу Шайхантахурская районная прокуратура ведет первичное следствие. Все детали - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана в своем Telegram-канале сообщила о трех пациентах, которые скончались после хирургических операций в уже скандально известной клинике MONT BLANC.

"1 августа 2019 года после проведения операции по исправлению искривленной перегородки носа гражданину У. Бахранова в клинике Mont Blanc, расположенной в Шайхантахурском районе столицы, здоровье пациента ухудшилось. 20 августа его положили в больницу в Москве. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина умер", - говорится в сообщении.

Известно и о том, что 15 августа гражданке республики Казахстан Л. Апостоловой также в этой частной клинике провели операцию по исправлению внешней деформации носа, искривления перегородки носа.

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После операции ее перевели на самостоятельное дыхание и для антибактериального лечения внутривенно ввели 1,0 мл препарата "Цефтриаксон", однако ее состояние резко ухудшилось, и для тщательного обследования ее увезли в РЦЭМП.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 19 августа она умерла в реанимации.

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Далее, 24 августа, во время операции области носа Г. Шарифовой в той же клинике в результате неправильного воздействия наркоза состояние пациентки ухудшилось. В тот же день родственники отвезли ее в состоянии клинической смерти в частную клинику Аkfa medline, но 26 августа, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.

Документы, собранные по данным эпизодам, изучены Генеральной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 4 статьи 116 УК.

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Сейчас по данному уголовному делу Шайхантахурская районная прокуратура ведет первичное следствие. Его процесс находится под контролем Генеральной прокуратуры.

Кроме того, районной прокуратурой в Министерство здравоохранения внесено ходатайство для предотвращения подобных случаев.