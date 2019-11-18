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Колючая проволока

Питерским подросткам, избившим узбекистанца, избрали меру пресечения

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан

Одного из фигурантов заключили под стражу, еще троих отправили под домашний арест. Двоим суд меру пресечения еще не избрал.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Группе из шести подростков, избивших узбекистанца в парке Екатерингоф, избрали меру пресечения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина с ножом
© kaluganews
В Санкт-Петербурге группа молодых людей напала на гражданина Узбекистана

По решению Ленинского районного суда, троим фигурантам назначен домашний арест до 13 января, еще одного отправят в СИЗО. Двоим меру пресечения еще не избирали.

Нападение на 30-летнего гражданина Узбекистана произошло утром 4 ноября в парке Екатерингоф. Шестеро подростков стали угрожать мужчине газовым баллончиком, требуя "покинуть территорию Российской Федерации". После этого они напали на узбекистанца и стали бить его по голове и телу.

Как утверждает следствие, подростки действовали умышленно, "испытывая ненависть и вражду к лицам, имеющим ярко выраженные признаки и черты наций стран Азии, и используя малозначительный надуманный повод для насилия".

Злоумышленников задержали 14 ноября. Они признали свою вину. По данным следствия, одному из нападавших – 17 лет, троим – по 16, еще двоим – по 15 лет.

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Теги:
СИЗО, Санкт-Петербург, подростки, узбекистанец, избиение, нападение



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