Вводится новый порядок изъятия земельных участков

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Правительство утвердило положение о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке.

Согласно документу:

- при возникновении необходимости изъятия земельного участка будет проводиться открытое обсуждение с участием СМИ, в первую очередь, между хокимиятом или инвесторами и собственниками;

- хокимиятом или инвестором будут проведены предварительные расчеты, а также изучение наличия достаточных ресурсов для предоставления компенсаций;

- Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, кенгаши народных депутатов рассмотрят выгоду и издержки изъятия земельного участка, при наличии достаточных ресурсов, а также в случае превышения выгод и затрат будет принято решение об изъятии земельного участка. Хокимияты не уполномочены принимать решения об изъятии земельного участка;

- недвижимость на земельном участке, который планируется изъять, будет оцениваться оценочной организацией;

- хокимият или инвестор и собственники договариваются о виде, размере и сроке выдачи компенсации, и это соглашение нотариально заверяется;

- хокимиятом или инвестором будет проводиться работа по выдаче компенсации собственникам.

Снос объектов недвижимости без предоставления согласованной компенсации не допускается.

После предоставления согласованной компенсации владельцам:

- недвижимое имущество освобождается собственником;

- проект постановления о сносе недвижимого имущества направляется хокимиятами в органы юстиции для выдачи заключения;

- органы юстиции, изучив предоставление компенсации, фактического освобождения жилья и другие обстоятельства, предоставляют свое заключение хокимиятам;

- постановление о сносе недвижимого имущества принимается только при наличии положительного заключения органов юстиции.

Передача объектов недвижимости, расположенных на изымаемом земельном участке, другому лицу допускается только в том случае, если имеется письменное согласие инициатора после подписания соглашения, либо в случае расторжения соглашения (в порядке, предусмотренном соглашением, с согласия сторон или в судебном порядке).

Собственник, приобретший объект недвижимого имущества, подлежащий сносу, является правопреемником прав и обязанностей предыдущего собственника, вытекающих из соглашения, заключенного в соответствии с настоящим Положением.

Контроль за исполнением требований законодательства при изъятии земельных участков, сносе объектов недвижимого имущества, переселении граждан, а также предоставлении компенсаций осуществляется органами прокуратуры.

Данный порядок вступает в силу с 1 января 2020 года.

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Напоминаем, что разработан проект закона об усилении административной ответственности и установлении уголовной ответственности за нарушение порядка изъятия земельного участка, а также причинения ущерба недвижимому имуществу вследствие нарушения данного порядка.