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Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане

Алкоголь станет ближе: изменен порядок продажи данной продукции

CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 Samarkand
Общество
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Sputnik Узбекистан

Государство начнет выдавать разрешения на оптовую торговлю алкоголем и на производство пищевого и технического этилового спирта, а также алкогольной продукции, за исключением натурального вина.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Приняты изменения в законодательстве, упрощающие продажу алкоголя. Теперь его разрешено продавать в радиусе 200 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений, сообщает сайт Lex.uz

Продажа алкоголя
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Раньше это расстояние составляло 500 метров. Разрешается также реализация алкогольной продукции в ярмарочных павильонах, в торговых комплексах и на рынках с общей торговой площадью более 1000 квадратных метров. 

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" принят 14 ноября. Помимо либерализации продажи алкоголя, документ вводит две новые лицензии. 

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Государство начнет выдавать разрешения на оптовую торговлю алкоголем и на производство пищевого и технического этилового спирта, а также алкогольной продукции, за исключением натурального вина.

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На обе эти отрасли прежде распространялась государственная монополия, которая была отменена в феврале этого года указом президента.

Напомним, соответствующее поручение, которое предусматривает "реализацию алкогольной и табачной продукции объектами торговли, расположенными в радиусе по прямой линии более двухсот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений", Шавкат Мирзиёев дал Министерству финансов в феврале этого года.

Теги:
школа, закон, Узбекистан, алкогольная продукция, алкоголь



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