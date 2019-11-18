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Председатель Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов

Иноятов остается при своем мнении: 2,5 млн сумов на семью – достаточно

© Международный пресс-клуб.
Общество
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Sputnik Узбекистан

Ранее глава НДПУ оказался в центре скандала из-за своего высказывания. Многие пользователи его раскритиковали и подчеркнули, что Иноятов далек от жизни народа.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Глава Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) и экс-министр народного образования республики Улугбек Иноятов вновь поднял вопрос размера прожиточного минимума для большой семьи.

"Я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что 2,5 миллионов сумов в месяц достаточно, чтобы покрыть расходы на продукты питания для семьи, состоящей из 5 человек", — заявил он во время выступления в Международном пресс-центре ЦИК.

Впервые об этом экс-министр заявил в эфире передачи "Демократические дебаты". Тогда Иноятов сказал, что в Ташкенте один кормилец, получающий зарплату в размере 2,5 миллионов сумов в месяц, спокойно сможет прокормить семью из пяти человек.

Улугбек Иноятов - Министр Народного образования
Международный пресс-клуб
В НДПУ объяснили слова Иноятова о содержании большой семьи на 2,5 млн сумов

Высказывание Иноятова вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Многие стали критиковать экс-министра за то, что он далек от жизни народа.

Позже заявление Иноятова прокомментировал заведующий сектором Центрального Совета НДПУ Равшан Хомитов. По его словам, глава НДПУ имел в виду не все расходы на большую семью, а только затраты на продукты питания.  

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Теги:
прожиточный минимум, НДПУ, Улугбек Иноятов



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