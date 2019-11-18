Ожидается расширение узбекско-российского религиозного сотрудничества

По словам Генконсула Узбекистана, требуется развитие межгосударственных отношений на примере взаимодействия исламских структур двух стран.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В ближайшее время узбекские и российские религиозные организации намерены расширить сотрудничество в сфере религиозного образования, сообщает РИА Новости.

Об этом стало известно в ходе выступления Генерального консула посольства Узбекистана Мехриддина Хайриддинова в ходе очередной встречи по предстоящим узбекским парламентским выборам.

"Образование, в том числе религиозное, остается важным фактором развития того или иного общества. А развитие межгосударственных отношений на примере взаимодействия исламских структур наших стран - это и есть задача сегодняшнего дня. Для этого имеются все возможности", - отметил Хайриддинов.

На вопрос ведущей встречи, главы Ассоциации молодых парламентариев при российской Госдуме Кристины Татарниковой, о российском образовании и студенческом обмене, Генконсул ответил, что в РФ на сегодняшний день обучаются 30 тысяч узбекистанцев.

"У нас также открыто немало учебных заведений, где преподается русский язык", - добавил он.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА, что муфтияты делают все возможное, чтобы пребывающие в Россию мигранты, в том числе те, что из Узбекистана, могли свободно выполнять религиозные предписания.

"Наша задача - сделать все возможное, чтобы единоверцы нашли здесь не только работу, возможность помогать своим семьям, но и свободно исповедовать веру. На протяжении многих лет мы также проводим большую деятельность в узбекской общине", - заключил муфтий Москвы.

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