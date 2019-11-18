Узбекские исследователи изучают международный опыт по добыче редких металлов

Молодые ученые знакомятся с измерительным и производственным оборудованием для редких металлов, а также изучают деятельность ведущих корейских компаний в области металлургии.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Молодые ученые и инженеры, работающие в узбекско-корейском научно-технологическом центре АО "Алмалыкский ГМК" прошли конкурсный отбор и отправились в Республику Корею на исследовательскую стажировку. Об этом сообщает Министерство инновационного развития.

«Помните, что вы послы инноваций Узбекистана. Уверен, каждый из вас вернется с новаторскими идеями, которые будут способствовать развитию узбекской науки и инноваций», - сказал министр на встрече с группой узбекских ученых перед их визитом.

Сотрудники научно-технологического центра и центральной лаборатории новых технологий АО "Алмалыкский ГМК" проходят краткосрочную стажировку в Корейском институте редких металлов (KIRAM).

10 молодых узбекских специалистов отправились в стажировку за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей при министерстве, остальные 10 – за счет средств института KIRAM.

По программе молодые исследователи познакомятся с измерительным и производственным оборудованием для редких металлов, а также узнают о деятельности ведущих корейских компаний в области металлургии.

В ходе визита узбекской делегации ученых также состоятся переговоры между руководством института и руководителя узбекско-корейского научно-технологического центра касательно очередного этапа оснащения центра оборудованием.

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За прошедший период в научно-технологическом центре установлено оборудование для получения редких металлов, а также создан экспериментальный центр. Сейчас в Центре находятся специалисты и инженеры из Кореи для обучения сотрудников работе с оборудованием.

Напомним, в апреле этого года в научно-производственном объединении АО «Алмалыкский ГМК» был открыт первый в республике Узбекско-корейский научно-технологический центр редких металлов и твердых сплавов.