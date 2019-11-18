Опасная валюта: как деньги на отдыхе приносят проблемы

Эксперты предупреждают: не стоит менять валюту у частных лиц, поскольку во многих странах это довольно серьезное правонарушение. Кроме того, есть риск, что вам подсунут фальшивку или недодадут часть средств.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik, Светлана Баева. Россиянину в Таиланде грозит тюремный срок за доллары из "банка приколов", а в Шардже туристку два месяца держали под арестом из-за поддельной купюры, выданной в российском обменнике. Настоящие деньги тоже создают проблемы, правда, менее серьезные.

О том, почему туристы оказываются преступниками, как не стоит обращаться за границей с валютой и какие банкноты лучше взять с собой, — в материале РИА Новости.

"Так себе сувенир фром Раша"

"Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы, подарил местным. Оказалось, так себе сувенир фром Раша (из России. — Прим. ред.), — написала супруга Вадима Веденяпина в соцсети. — В Таиланде очень суровые законы. Очень. Выдвинуты серьезные обвинения". Туристу из Екатеринбурга, которого арестовали в конце сентября, грозит до десяти лет тюрьмы.

Позже его выпустили под залог, сумма которого превышает 600 тысяч рублей, сейчас много средств уходит и на адвокатов. "Нашему гражданину предъявлены обвинения по двум статьям УК Таиланда — о ввозе в страну фальшивых иностранных банкнот и их распространении", — пояснил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.

При аресте за границей юристы советуют сразу звонить в российскую дипмиссию. "В таких ситуациях первым делом следует обращаться в консульство, которое должно оказывать помощь нашим гражданам за рубежом, — говорит адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. — Может помочь и местная полиция, но их задача — расследовать и пресекать преступления, вне зависимости от того, иностранец перед ними или нет".

По словам руководителя правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, в консульстве могут выделить человека, который будет сопровождать обвиняемого во время разбирательств, и помочь найти местного адвоката.

Роковая подпись

Ростуризм в специальной памятке рекомендует не подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке без переводчика или адвоката. "Такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления", — отмечается в документе.

Несколько лет назад попытка поменять триста долларов на дирхамы в Шардже (ОАЭ) обернулась для Гузели Идрисовой из Уфы двумя месяцами домашнего (а точнее, гостиничного) ареста. Одна из купюр оказалась фальшивой. "Рубли на валюту я меняла в одном из банков Уфы, документы об этом у меня были с собой. Но я поступила неправильно, подписав какой-то неизвестный мне документ, который оформили полицейские при задержании — просто испугалась", — рассказывала она после освобождения.

Паспорт у туристки отобрали, она не имела права покидать отель, иначе ей грозило тюремное заключение, а супруг распродавал имущество, чтобы оплатить проживание. После двухмесячных разбирательств документы местная полиция вернула, не найдя состава преступления.

"Подделки, изготовленные качественно, отличить сложно", — напоминает Маргарита Еремеева. Естественно, все чеки об обмене лучше сохранять, это поможет доказать вашу невиновность.

Настоящие рубли и незаконная сделка

Не стоит менять валюту у частных лиц: во многих странах это довольно серьезное правонарушение, добавляют эксперты. Также есть риск, что подсунут фальшивку или недодадут часть средств.

"Да ты у нас преступник! По закону в Белоруссии — никакого обмена с рук, могли бы и в милицию уехать", — написал путешественнице из Москвы Яне Чернышевой знакомый мотоциклист после ее рассказа о том, как в Витебске пришлось покупать белорусские рубли у таксиста. Обменные пункты поздно вечером были закрыты, объясняет Яна, а на карточке ничего не осталось.

Сложно было понять, сколько дал таксист и подлинные ли купюры, ведь до этого белорусских наличных Яна не видела. "Мне повезло, деньги оказались настоящими, а милиция не узнала о незаконной сделке. Иначе пришлось бы заплатить серьезный штраф", — заключает она.

Слишком много денег

Проблемой для туриста может стать и попытка расплатиться крупной купюрой. Надежда Еремеева вспоминает, как в одной из европейских стран подошла к кассе с банкнотой в 500 евро. "У терминала оплаты собрались все сотрудники, вызвали какую-то службу, унесли деньги, меня с интересом рассматривали другие покупатели, а сдачу отдали лишь через некоторое время", — рассказывает Надежда и добавляет, что теперь будет ездить с более мелкими банкнотами.

"В Мексике я как-то решил отправиться в окрестные деревни — поближе познакомиться с жизнью и бытом индейских коммун, пофотографировать. Так получилось, что в кошельке у меня лежала мелочь и банкнота в 500 мексиканских песо (около 1,7 тысячи рублей)", — делится своей историей путешественник и PR-директор билетного сервиса Григорий Луговой.

Мелочь он потратил на маршрутку, а обратно пришлось идти пешком почти десять километров по автостраде с тяжелым рюкзаком: "500 песо — это по местным понятиям очень большие деньги, и мне просто никто не мог их разменять".

Путешественники советуют всегда иметь мелкую наличность для повседневных трат. И вообще, таскать с собой крупные купюры не стоит: можно потерять — скажем, на пляже — или даже стать объектом внимания преступников в неблагополучном районе.

Так где тогда менять?

"Я никогда не обмениваю деньги в аэропорту, — добавляет Луговой. — Предпочитаю отделения банков. Однако, если есть возможность, лучше проконсультироваться с местным жителем, где лучше купить валюту".

Мотопутешественник Василий Тепцов рекомендует все же менять часть средств прямо на границе, ведь картой можно расплачиваться не везде. "Если, например, на заправке не работает терминал, то без местных денег не купить бензина или чашки кофе, — объясняет он. — Это касается всех транзитных стран со своей валютой".