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Россия вернула из Ирака более 30 детей

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Sputnik Узбекистан

Малышей доставили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей. После комплексного обследования они будут отправлены в 13 российских регионов к своим родственникам.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Из Багдада в Москву спецрейсом МЧС эвакуированы 32 ребенка возрасте от одного до трех лет, родители которых примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

По прилете в РФ малышей доставили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей.

© Пресс-служба ГУВД Ташкента
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Как пишет РИА Новости, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что затем дети будут отправлены в 13 российских регионов к своим родственникам.

На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от одного года до 15 лет.

По словам Кузнецовой, еще почти 150 российских детей могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. Анализ ДНК 49 из них уже подтвердил родственные связи с гражданами РФ.

Напомним, в мае в Ташкент спецрейсом были доставлены 156 граждан Узбекистана, в основном женщины и дети. Миссия стала результатом скоординированных действий Министерства иностранных дел, спецслужб и других ведомств республики. 

Второй этап гуманитарной операции осуществили в октябре. Тогда в РУз спецрейсом вернули из Ирака 64 ребенка.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

Теги:
МЧС России, дети, Тюрьма, Исламское государство, Россия, Ирак



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