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Дом экс-прокурора

Дом экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова выставили на продажу

© E-auksion.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан

Недвижимость была зарегистрирована на имя супруги Рашида Кадырова. Начальная стоимость лота - более $1 млн.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Особняк экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, выставлен на аукцион, сообщает агентство УзА.

Начальная цена лота - 10 007 940 000 сумов (более $1 млн).
© E-auksion.uz
Кухня в доме экс-генпрокурора. Особняк был выставлен на торги.

Отмечается, что дом был зарегистрирован на имя супруги Рашида Кадырова.

Руки в наручниках
© Sputnik / Евгений Биятов
По делу бывшего генпрокурора Узбекистана Кадырова арестован 21 фигурант

Напомним, 26 июня Кадырова приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд установил, что, занимая высокую должность, Кадыров совершил несколько тяжких преступлений.

Среди них: подстрекательство к даче взятки, получение взяток, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, вмешательство в расследования и решения по судебным делам и многие другие.

Теги:
Узбекистан, аукцион, Суд, Генпрокуратура Узбекистана



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