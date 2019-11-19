Дом экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова выставили на продажу

Недвижимость была зарегистрирована на имя супруги Рашида Кадырова. Начальная стоимость лота - более $1 млн.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Особняк экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, выставлен на аукцион, сообщает агентство УзА.

Начальная цена лота - 10 007 940 000 сумов (более $1 млн).

© E-auksion.uz Кухня в доме экс-генпрокурора. Особняк был выставлен на торги.

Отмечается, что дом был зарегистрирован на имя супруги Рашида Кадырова.

Напомним, 26 июня Кадырова приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд установил, что, занимая высокую должность, Кадыров совершил несколько тяжких преступлений.

Среди них: подстрекательство к даче взятки, получение взяток, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, вмешательство в расследования и решения по судебным делам и многие другие.