В ООО "Худудгаз Фергана" официально предупредили жителей об опасности

Чтобы определить, не происходит ли утечка газа, гражданин поднес горящую спичку к месту соединения газовых труб. В этот момент произошла вспышка газовоздушной смеси.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. На официальном веб-сайте Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан опубликована информация о произошедшей вспышке газовоздушной смеси в Ферганской области, от которой, по предварительным данным, пострадал один человек.

В целях изучения причин несчастного случая в ООО "Худудгаз Фергана" была сформирована рабочая группа.

Выявлено, что 18 ноября 2019 года около 10.00 в Алтыарыкском районе Ферганской области в квартире двухэтажного дома гражданин Хошимов Икромжон Хучанович, проживающий в этой квартире, не перекрыв кран подачи природного газа, самовольно снял счетчик в целях его очистки от засоров и соединил две газовые трубы велосипедной камерой. При этом установлено, что данный многоквартирный дом обеспечивался природным газом при стабильном давлении.

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Чтобы определить, не происходит ли утечка газа, гражданин поднес горящую спичку к месту соединения газовых труб. В этот момент произошла вспышка газовоздушной смеси. Данный факт также подтверждается объяснительной запиской супруги пострадавшего, которая в этот момент находилась в соседней комнате. И. Хошимову была вызвана скорая медицинская помощь, которая определила наличие ожогов на 12-15 процентах поверхности тела.

АО "Худудгазтаъминот" и его структурные подразделения на местах проводят среди населения разъяснительные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в частности, отравления угарным газом.

Однако несмотря на это, все еще выявляются факты грубого нарушения правил пользования природным и сжиженным газом, несоблюдения техники безопасности и пользования газовыми приборами, что приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций, в том числе с летальным исходом.

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В случае обнаружения технических неисправностей при эксплуатации газовых приборов необходимо сразу же позвонить по номерам: 104, 1104 либо 71 200-08-04.