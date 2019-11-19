Самаркандских автомобилистов за день оштрафовали на более чем 50 млн сумов

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Иштиханском районе Самаркандской области был проведен рейд по выявлению водителей, своевременно не выплативших штрафы.
С помощью системы автоматического распознавания номерных знаков Auto.con, региональное ГИБДД остановило 183 автомобиля. Злостные нарушители в итоге были оштрафованы на 52 миллиона 41 400 сумов (около 5 500 долл. США – Прим. ред.).
Одиннадцать автомобилей с выписанными штрафами на сумму 5 млн 791 тыс. 395 сумов отправлены на штрафстоянку.
Напомним, по республике с начала года организованы оперативные рабочие группы, обеспечивающие выявление необоснованных задолженностей.
Коммунальщики обманывают жителей Самарканда - БПИ вносит ясность>>>