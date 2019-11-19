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Дорожное движение в Узбекистане

Самаркандских автомобилистов за день оштрафовали на более чем 50 млн сумов

© Юрий Корсунцев / Газета.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан

Бюро принудительного исполнения Самаркандской области за счет штрафов за день пополнило бюджет региона на десятки миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Иштиханском районе Самаркандской области был проведен рейд по выявлению водителей, своевременно не выплативших штрафы.

С помощью системы автоматического распознавания номерных знаков Auto.con, региональное ГИБДД остановило 183 автомобиля. Злостные нарушители в итоге были оштрафованы на 52 миллиона 41 400 сумов (около 5 500 долл. США – Прим. ред.).

Одиннадцать автомобилей с выписанными штрафами на сумму 5 млн 791 тыс. 395 сумов отправлены на штрафстоянку.

Рейд на дорогах Самарканда
© ГИБДД Самаркандской области
Рейд на дорогах Самарканда

Напомним, по республике с начала года организованы оперативные рабочие группы, обеспечивающие выявление необоснованных задолженностей. 

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Теги:
Бюро принудительного исполнения, Самарканд, ГИБДД, штраф, автомобилисты, дороги



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