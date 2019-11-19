Самаркандских автомобилистов за день оштрафовали на более чем 50 млн сумов

Глава Татарстана посетит Самарканд и Ташкент 25-26 ноября. Он планирует принять участие в узбекско-татарстанском деловом форуме и провести переговоры с представителями правительства республики.

По словам мужчины, к нему часто на улицах подходят прохожие с просьбой сфотографироваться, а на работе в шутку называют Зеленским. Теперь же ему предложена главная роль в кино.