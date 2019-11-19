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Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото

Установлен порядок вождения автомобиля близкого родственника без доверенности

CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

Согласно новым правилам, вместо доверенности на управление автомобилем для родственников достаточно указать в страховом полисе степень родства.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Узбекистане установлен новый порядок управления транспортным средством близкого родственника без доверенности.

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Согласно новому постановлению, близким родственникам, указанные в страховом полисе владельца автомобиля, могут ездить на нем без доверенности. К близким родственникам относятся родители, муж/жена, дети, братья и сестры.

По требованию владельца транспортного средства страховые компании указывают степень родства в страховом полисе. При этом органы ГСБДД не вправе требовать документы, подтверждающие родство.

Ранее ГУВД Ташкента предложил местным жителям провести новый эксперимент. На пересечении улиц Амира Темура и Осие (бывший кинотеатр "Казахстан") была нанесена дополнительная разметка в виде двух пересекающихся по диагонали линий желтого цвета. Ею обозначили участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор.

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Теги:
ГАИ, родственники, вождение, автомобиль



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