По-быстрому: таможенный контроль теперь можно пройти за 15 минут

Четко оговорено время нахождения транспортных средств на пропускных пунктах - количество минут зависит от вида и технического состояния авто.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Правительство утвердило порядок пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Узбекистан лиц, транспортных средств и товаров, сообщает пресс-служба Минюста.

Чтобы предотвратить лишние хлопоты на пропускных пунктах, проведение контрольных процедур органами государственного надзора в отношении водителей, товаров и транспортных средств будет осуществляться через таможенную информационную систему "Единое окно".

Четко оговорено время нахождения транспортных средств на пропускных пунктах - количество минут зависит от вида и технического состояния авто и не может превышать:

- для легковых автотранспортных средств – 15 минут;

- для грузовых автотранспортных средств – 30 минут.

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При этом время проведения транспортного средства через соответствующие процедуры каждым органом государственного контроля при въезде в Узбекистан, установлено следующим образом:

- санитарно-карантинный контроль (водитель проходит санитарный контроль) – 3 минуты;

- пограничный контроль (проверяется наличие паспорта и документов, дающих право на пересечение Государственной границы) – 4 минуты;

- таможенный контроль (водитель, товары и транспортные средства проходят таможенный контроль и оформление) – 15 минут;

- фитосанитарный контроль (если перевозимый товар является объектом фитосанитарного контроля, проводится фитосанитарный контроль) – 4 минуты;

- ветеринарный надзор (если перевозимый товар является объектом ветеринарного надзора, проводится ветеринарный надзор) – 4 минуты.

Также указано в каких случаях время прохождения контрольных процедур может превышать установленные нормы.

В случае обнаружения правонарушения органами государственного контроля, осуществляющих деятельность на территории пропускного пункта, время прохождения контрольных процедур может превышать установленные нормы.