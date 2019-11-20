На автодороге А-373 "Ташкент-Ош" в ближайшие дни ожидаются снежные заносы и гололедица. Водителям следует быть предельно внимательными.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. С 21 по 25 ноября на перевале Камчик объявлено штормовое предупреждение, сообщает Узгидромет.

"В районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 17-22 м/с, постепенное понижение температуры 21-23 ноября до 3-5°С мороза, 24-25 ноября - до 8-13°С мороза", - говорится в сообщении.

Узгидромет также предупреждает, что на дороге в эти дни ожидаются снежные заносы и гололедица.

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Напомним, в сентябре в Узбекистан прибыли представители корейской консалтинговой компании WeatherРia Со., Ltd и Корейского экологического индустриального и технологического института КЕITI для того, чтобы установить многоточечное лазерное сканирующее устройство для измерения глубины снега на региональных участках Чарвак и Сукок. Также будет установлено оборудование для измерения видимости на снеголавинной станции "Камчик".