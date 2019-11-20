Джизакских цыган обеспечили новыми домами

Цыгане, проживающие в одном из регионов Узбекистана, переживают историческое событие в своей жизни: их обеспечивают новыми домами, а детей обучают грамоте.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В исконно цыганских жилых кварталах одного из узбекских регионов - Джизаке - для местных жителей построены дома, а также налажена местная инфраструктура.

В махаллях Алтынкуль и Алмазар Пахтакорского района было выделено более 35 гектаров земли и построено 780 новых домов для жителей численностью 3 200 человек.

УзНИА Улица в махалле, заселенной цыганами

В новых жилых районах для обеспечения занятости женщин построены и две швейные мастерские, более 10 км дорог, 8 км электрических и 3 км водопроводных линий. В махалле с этого года начали свою работу новая школа и дошкольное учреждение.

Общая сумма выделенных средств - 150 миллиардов сумов (около 16 млн долл. США. - Прим. ред.).

По признанию жителей махалли, это событие является историческим для цыган, которые до сих пор заселяли непригодные для жилья дома, построенные еще в 60-х годах прошлого века.

УзНИА Новый вид улиц махалли

"Мы более 20 лет жили в бараках. Рады, наконец, ходить по асфальтированным улицам", - говорит жительница заново отстроенной махалли Хосият Джалилова.

Для цыганских детей, исключенных по разным причинам из узбекских школ, организован курс обучения грамоте. Его сейчас проходят более 20 детей и подростков.

Цыгане пришли в регион в 1967 году, в период освоения Джизакской пустыни, и уже успели превратиться в коренной народ области.