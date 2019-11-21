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Студенты филиала НИЯУ МИФИ на торжественной церемонии открытия вуза в Ташкенте

Всемирный банк заинтересован в инвестициях в человеческий капитал

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik Узбекистан

В рамках диалога подчеркивали, что Узбекистан планирует принять участие в международных исследованиях по оценке знаний учащихся и учителей.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Состоялась встреча руководства Министерства народного образования с делегацией Всемирного банка во главе с менеджером глобальной практики в области образования для регионов Европы и Центральной Азии Харри Патриносом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РЦНК в Ташкенте на открытии классов русского языка в Узбекистане
© РЦНК
Уровень знаний учеников будет оценен по международной системе

В рамках диалога подчеркивали, что Узбекистан планирует принять участие в международных исследованиях по оценке знаний учащихся и учителей. Министерство народного образования пересматривает систему подготовки и переподготовки учителей, разрабатывает систему лицензирования учителей.

Представители Всемирного банка выразили признательность за участие Узбекистана в Индексе человеческого капитала и подчеркнули важность в инвестировании в человеческий капитал для достижения высоких результатов в будущем.

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В ходе встречи стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Теги:
Инвестиции, Министерство народного образования Узбекистана, Всемирный банк



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