Устанавливается единая дата переписи населения

Согласно новому закону, в Узбекистане персональные данные респондентов будут собираться по всем регионам одновременно в один день.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Законодательная плата приняла закон “О переписи населения” в третьем чтении.

При разработке законопроекта за основу взяты рекомендации Конференции европейских статистиков. Проект прошел обсуждение в соответствующих ведомствах, а также был представлен на общественное обсуждение.

Согласно документу, в Узбекистане будет установлена единая дата переписи населения. Персональные данные респондентов будут собираться по всем регионам одновременно в один день.

По результатам переписи, как полагают узбекские депутаты, можно будет рассуждать о прошлом и настоящем, а также прогнозировать будущее республики.

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Всенародная перепись населения будет проведена в 2022 году.

Проект закона направлен на утверждение в Сенат.

По данным госкомстат, численность узбекского населения по состоянию на 1 октября текущего года составила 33255,5 человек, из них 16806,7 городские и 16448,8 сельские граждане.

В последний раз всеобщая перепись в республике проводилась в 1989 году, когда республика еще находилась в составе СССР.