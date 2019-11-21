В Ташкенте с рабочим визитом находится делегация ведущего российского вуза

На встрече узбекская сторона выразила заинтересованность в открытии в республике филиала Санкт-Петербургского университета ИТМО.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкент с рабочим визитом прибыла делегация представителей Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

В столичном хокимияте состоялась встреча российских делегатов с заместителем главы ташкентской администрации Элбеком Шукуровым.

На переговорах заместитель хокима заявил о заинтересованности узбекской стороны в открытии филиалов ведущих иностранных образовательных учреждений.

«В Ташкенте сейчас более десяти филиалов зарубежных вузов, но этого недостаточно. Мы открыты к сотрудничеству, и со своей стороны готовы поддержать инициативы в этом направлении. Тем более, такого известного вуза как Санкт-Петербургского университета ИТМО», - сказал он.

Российские делегаты в завершение визита, презентовали онлайн-платформу «Цифровая культура» для школьников, учителей школ и администрации. Программа представляет собой 15 модулей по информатике в занимательной интерактивной форме для школьников, методические пособия по проведению уроков информатики для учителей и рекомендации по ведению, наполнению, а также администрированию школьного сайта для руководства образовательных учреждений.

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«Цифровая культура» — это российский онлайн проект по бесплатному обучению цифровой грамотности и культуре школьников 8-11 классов, преподавателей и представителей администрации русскоязычных средних школ за пределами России. Проект разработан и осуществляется при поддержке Россотрудничества в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".