В ГУВД объяснили, куда исчез памятник погибшим во Второй мировой войне

Памятник погибшим во Второй мировой войне, находившийся в заброшенном состоянии, был вывезен для реставрации. Сейчас ведутся проектные работы по выбору места для установки обновленного монумента.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Пресс-служба ГУВД Ташкента разъяснила что произошло с памятником погибшим во Второй мировой войне в поселке Йик-ота Юкоричирчикского района Ташкентской области.

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На днях пользователи социальной сети в группе Потребитель.уз выразили обеспокоенность местонахождением монумента, на месте которого развернулось масштабное строительство.

"На месте памятника во всю идет стройка. Звоню в махаллю узнать, куда перевезли памятник, так они ничего не знают и вообще были в шоке, что кто-нибудь вообще обратит на это внимание. Сказали: не знаем, узнаем - перезвоним. И тишина" - написала одна из участниц группы.

Представители ГУВД связались с администрацией Юкоричирчикского района и выяснили, что памятник погибшим во Второй мировой войне, находившийся в заброшенном состоянии, был вывезен для реставрации. Сейчас ведутся проектные работы по выбору места для установки обновленного монумента.

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На том месте, где он раньше находился, ведутся строительные работы по возведению зданий, отвечающих современным требованиям.