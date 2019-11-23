В России создадут группировки боевых роботов

Ожидается, что многофункциональная техника сможет выполнять в российской армии ряд задач — от заправки топливом техники, до участия в боевых действиях.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, способных решать в том числе боевые задачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время отрабатываются технологии, позволяющие роботам действовать в группе.

"Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года. К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил", — сказал источник.

В каждую группировку планируется включить до пяти машин, созданных на экспериментальной платформе "Маркер". Ожидается, что многофункциональная техника сможет выполнять в российской армии ряд задач — от заправки топливом техники, до участия в боевых действиях. При этом все роботы будут обладать высокой автономностью.

"Это шасси позволяет делать массу вещей — это не как раньше была одна беспилотная машина, и за ней пять человек бегают, ее обслуживают — это, наоборот, группировка из пяти роботов, и один только оператор, который заправил их, рутинно включил, и они поехали работать", — подчеркнул собеседник.

Уже сегодня роботы способны запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты, заявил он. Позже их планируется оснастить стрелково-гранатометным модулем и 120-миллиметровыми минометами.

"В будущем эти машины столкнутся с себе подобными. Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами", — отметил источник.

Презентация экспериментальной робототехнической платформы "Маркер" состоялась на полигоне в Магнитогорске в середине октября. Ее разработчиком является НПО "Андроидная техника", платформа предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.