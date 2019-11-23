Улицам и проездам в Tashkent City присвоены названия

Строительство международного бизнес-центра Tashkent City стартовало осенью 2017 года. Его территория разделена на шесть лотов.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Ташкентский городской кенгаш народных депутатов утвердил список новых улиц и их названий на территории международного бизнес-центра Tashkent City, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Названия присвоены четырем улицам и двум проездам: улица Янги Тошкент, улица Укчи, улица Заргар, улица Хадра, проезд Янги Тошкент, проезд Хадра.

Улицам и проездам на территории Tashkent City присвоены названия

Напомним, строительство Tashkent City стартовало осенью 2017 года.

Его территория разделена на шесть лотов. В первом и втором возводятся торговый центр, офисы и развлекательные комплексы. В третьем, четвертом и пятом лотах строятся 28 многоэтажных домов на 2,1 тысячи квартир, в шестом лоте — детский сад и школа на 300 и 500 мест соответственно. На первых этажах домов разместятся магазины.

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Стены зданий будут состоять из семи слоев, в том числе из базальтового волокна, что обеспечит комфортную температуру летом и зимой.

В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Tashkent City и осмотрел завершенные объекты — Конгресс-холл и отель Hilton.