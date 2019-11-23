Бежала от террористов "под свист пуль": исповедь бывшей жены боевика

Казахстанка, которую вернули на родину в рамках операции "Жусан", рассказала о том, как жила и выбиралась из Сирии

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Казахстанка с тремя детьми на руках сбежала от террористов в Сирии. Она продержалась 30 часов в пути без воды, еды и похоронила в сирийской пустыне четырехмесячного малыша. На родину ей удалось вернуться благодаря спецоперации "Жусан", пишет Sputnik Казахстан.

Выдали замуж три раза

Айгерим (имя изменено) оказалась в Сирии в 2013 году, когда ей было 19 лет. Девушка бросила учебу в вузе, родители ничего не знали о намерениях дочери.

"Помню, мы ночевали в городе Газиантеп (на юге Турции). Потом незаконно пересекли границу. Как только добрались, нас встретили арабы. Мужчин и женщин разделили на две группы. Спустя день меня привели в казахский джамаат (объединение группы мусульман — Sputnik). Выдали замуж за казаха. Через два года мой муж скончался", — рассказала она.

На руках у девушки остался годовалый сын, Айгерим была на третьем месяце беременности. После рождения второго сына казахстанку выдали замуж за азербайджанца.

"Второй муж умер на войне через четыре месяца и десять дней. После его кончины меня опять выдали замуж. Третьим супругом был араб, я родила от него сына. Я рожала дома, медицинских условий не было, к тому же я переживала сильно. Поэтому сын мой родился хилым", — продолжила собеседница.

Сбежала от террористов

Айгерим решила сбежать из Сирии и обратилась за помощью к мужу. Он ей отказал из-за страха перед смертной казнью.

"Каждый день мы видели перестрелку, взрывы, на земле лежали части человеческих тел. Вокруг — кровь. В городе Шаддад (Эш-Шаддад — город на северо-востоке Сирии — Sputnik) мы спрятались в специальном здании во время атаки с воздуха. Еле выжили", — поделилась воспоминаниями Айгерим.

Девушка слышала, что есть люди, которые помогают выбраться из Сирии за 12 тысяч долларов. Таких денег у нее было.

"Я взяла троих детей и суровой зимой, в январе, решила бежать без всякой подготовки. Я буквально бежала под свист пуль. Не было воды, еды и даже одеяла, чтобы укрыть детей. Я прошла 20 километров, около 30 часов, практически по минному полю…" — рассказала она.

Четырехмесячный малыш не выдержал и скончался в пути. Матери пришлось хоронить собственного ребенка.

"Через некоторое время мы добрались до лагеря курдов. Нас разместили в лагере "Макар" для женщин. Там мой второй сын упал и остался инвалидом. В этом лагере я была пять месяцев. В Казахстан вернулась в рамках операции "Жусан-3". Безмерно благодарна Елбасы Нурсултану Назарбаеву", — добавила она.

Как обманывают неграмотных

Сегодня Айгерим жалеет о том, что когда-то попала под влияние деструктивного течения. Это произошло, в первую очередь, из-за религиозной неграмотности, считает она.

"Я была молодой, многого не знала. Сегодня хочу обратиться ко всем, особенно к молодежи. Нужно быть осторожными, бдительными. Если возникают вопросы, надо советоваться с имамами при Духовном управлении мусульман Казахстана. Я бы не пожелала ни одному человеку того, что я пережила. Лозунги о том, что там нужна помощь мусульманам, и призывы к "джихаду" — способ привести людей в центр вооруженных столкновений", — высказалась девушка.

Откровения осужденного за экстремизм

Своей историей также поделился Архат Талгатулы (имя и отчество изменены). В 2011 году он хотел незаконно пересечь границу и попасть в Вазиристан (горный регион и самопровозглашенное непризнанное государство на северо-западе Пакистана на границе с Афганистаном — Sputnik).

"Вообще с 2005 года я был в поиске, потом пришел в религию. Слушал лекции в интернете. В 2008 году слушал человека, который призывал совершать "джихад" и приглашал мусульман. Я тоже вызвался помочь. Я был религиозно неграмотным, все знания получал из интернета. В 2011-2015 годы отбывал наказание",— рассказал он.

В исправительном учреждении он встречался с теологами, которые отвечали на вопросы. Именно они помогли осознать ошибки, признался он.

"Моя семья много перенесла из-за моей глупости. Отбыв наказание, в 2018-2019 годы я встречался с теологами Центра исследования проблем религии. Сейчас я вернулся в ханафитский мазхаб, не выступаю против национальных традиций, политики государства. Не хотел бы, чтобы молодежь повторила мои ошибки. Ислам — религия мира, которая учит милосердию", — заключил он.

Сегодня Архат работает в сфере торговли, женат и воспитывает двоих детей.

Операция "Жусан"

Казахстан с начала 2019 года проводит масштабные гуманитарные операции, получившие название "Жусан" ("Полынь") по возвращению женщин и детей из зон террористических действий.

Третий и последний этап вывоза граждан Казахстана из Сирии состоялся с 28 по 31 мая.

Масштабную акцию инициировал первый президент — Елбасы Нурсултан Назарбаев.

В результате трех успешно проведенных гуманитарных операций "Жусан" из Сирии были вывезены 600 казахстанцев, среди них 30 мужчин, 137 женщин и более 400 детей.

Сейчас Казахстан работает над тем, чтобы вернуть из Ирака 14 детей, чьи матери были приговорены в этой стране к пожизненному заключению.

Ханафитский мазхаб — одна из четырех основных правовых школ в суннитском исламе.

Редакция Sputnik Казахстан благодарит за содействие в подготовке материала Центр исследования проблем религии акимата города Нур-Султан, в частности, специалистов А. Айтенову и Нурбек Акнур.