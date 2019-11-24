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Сколько жители города должны за коммуналку - ответ хокимията

CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
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Sputnik Узбекистан

На встрече озвучили проблемы, которые предстоит решить. Они связаны с протеканием кровли домов, неисправностью лифтов, несоответствием теплоснабжения установленным требованиям, неисправностью подвальных труб.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В общей сложности жители Ташкента задолжали товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ) почти 27 млрд сумов, об этом рассказали на собрании в столичной администрации по вопросам подготовки многоэтажного жилого фонда и социальных объектов города к осенне-зимнему сезону.  

Жилой дом в Ташкенте
© Flickr / Francisco Anzola
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Сообщили также о том, что в соответствии с утвержденными программами в 2013-2018 годах ТЧСЖ были выделены льготные кредиты на общую сумму 808,9 млрд сумов. К сегодняшнему дню осуществлен возврат лишь 253,2 млрд сумов кредитных средств.

Вместе с тем, на встрече озвучили проблемы, которые предстоит решить. Они связаны с протеканием кровли домов, неисправностью лифтов, несоответствием теплоснабжения установленным требованиям, неисправностью подвальных труб.

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Данные обстоятельства, подчеркивали, отчасти являются результатом недостатков, допущенных предприятиями коммунальной отрасли, а отчасти причина кроется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей ТЧСЖ.

По итогам дискуссии отметили, что некоторые сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные недостатки в работе.

Теги:
оплата коммунальных платежей, коммунальные службы, Хокимият Ташкента, хокимият



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