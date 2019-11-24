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Узбекские женщины

Почти 90 тыс безработных женщин будут трудоустроены

© Flickr / stefan_fotos
Общество
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Sputnik Узбекистан

В этом году планируется помочь трудоустроиться 88 294 безработным женщинам и девушкам. Будут также выделены 85 млрд 500 млн сумов кредитов 3 112 женщинам на основе рекомендаций комитетов женщин.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Постановление правительства, вступившее в силу 20 ноября нынешнего год, предусматривает совершенствование системы обеспечения занятости женщин и развитие среди них предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Комитет женщин Узбекистана в январе выделил 9,4 миллиарда сумов на развитие женского предпринимательства
© Facebook / Комитет женщин Узбекистана
На развитие женского предпринимательства в январе направили 9,4 миллиарда сумов

Документ утверждает следующие меры:

- Реализация программы мероприятий по обеспечению занятости безработных женщин в 2019 году;
- Установление основных параметров в разрезе районов (городов) женщин, организующих предпринимательство за счет собственных средств и средств общественного фонда поддержки женщин и семьи в 2019 году.

Вернувшихся из-за рубежа женщин обеспечат работой >>

В этом году планируется помочь трудоустроиться 88 294 безработным женщинам и девушкам.

Будут также выделены 85 млрд 500 млн сумов кредитов 3 112 женщинам на основе рекомендаций комитетов женщин.

А свое мастерство ремесленницы смогут продемонстрировать на республиканской выставке женщин-ремесленников «Национальные ценности, традиции и обычаи».

Теги:
бизнесвумен, бизнес, Узбекистан, Комитет женщин Узбекистана, женщина-предприниматель



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