Почти 90 тыс безработных женщин будут трудоустроены

В этом году планируется помочь трудоустроиться 88 294 безработным женщинам и девушкам. Будут также выделены 85 млрд 500 млн сумов кредитов 3 112 женщинам на основе рекомендаций комитетов женщин.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Постановление правительства, вступившее в силу 20 ноября нынешнего год, предусматривает совершенствование системы обеспечения занятости женщин и развитие среди них предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Документ утверждает следующие меры:

- Реализация программы мероприятий по обеспечению занятости безработных женщин в 2019 году;

- Установление основных параметров в разрезе районов (городов) женщин, организующих предпринимательство за счет собственных средств и средств общественного фонда поддержки женщин и семьи в 2019 году.

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В этом году планируется помочь трудоустроиться 88 294 безработным женщинам и девушкам.

Будут также выделены 85 млрд 500 млн сумов кредитов 3 112 женщинам на основе рекомендаций комитетов женщин.

А свое мастерство ремесленницы смогут продемонстрировать на республиканской выставке женщин-ремесленников «Национальные ценности, традиции и обычаи».