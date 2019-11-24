АО "Узбекистон темир йуллари" пошел навстречу пассажирам

С 8 декабря 2019 года приобрести проездной документ можно будет не за 45 дней до даты отправления поезда, как было раньше, а за 60 дней.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Изучив пожелания пассажиров в АО "Узбекистон темир йуллари" приняли решение изменить расписание продажи билетов. С 8 декабря 2019 года приобрести проездной документ можно будет не за 45 дней до даты отправления поезда, как было раньше, а за 60 дней.

За дополнительной информацией АО просит обращаться по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.

Напомним, две недели назад АО "Узбекистон темир йуллари" ввело скидки на новые железнодорожные маршруты из Узбекистана в Россию и обратно. Выгодные тарифы начнут действовать с 2 января 2020 года.