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На центральном вокзале Ташкента появился экран с информацией о наличии свободных мест в поездах

АО "Узбекистон темир йуллари" пошел навстречу пассажирам

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Sputnik Узбекистан

С 8 декабря 2019 года приобрести проездной документ можно будет не за 45 дней до даты отправления поезда, как было раньше, а за 60 дней.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Изучив пожелания пассажиров в АО "Узбекистон темир йуллари" приняли решение изменить расписание продажи билетов. С 8 декабря 2019 года приобрести проездной документ можно будет не за 45 дней до даты отправления поезда, как было раньше, а за 60 дней.

Поезд АО Узбекистон темир йуллари Ташкент - Ургенч
Sputnik / Мария Науменко
Билеты на поезда местного сообщения стали дешевле

За дополнительной информацией АО просит обращаться по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.

Напомним, две недели назад АО "Узбекистон темир йуллари" ввело скидки на новые железнодорожные маршруты из Узбекистана в Россию и обратно. Выгодные тарифы начнут действовать с 2 января 2020 года.

Теги:
пассажиры, Узбекистон темир йуллари



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