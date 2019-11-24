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Узбекские девушки в традиционных нарядах

Новые советники хокимов - на этот раз из числа одаренной молодежи

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Основной задачей творческих советников является оказание методической, творческой и организационной помощи хокимам по широкому вовлечению молодежи соответствующего региона к культуре и искусству.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Принято постановление правительства, согласно которому художники, творцы и деятели культуры с рядом почетных званий, такие как "Народный артист Узбекистана", "Народный художник Узбекистана", лауреаты премии "Нихол" на общественных началах прикрепляются к хокимам в качестве творческих советников по вопросам культуры и искусства. Об этом сообщает Минюст.

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В Ташкенте назначен заместитель хокима по вопросам ЖКО

Основной задачей творческих советников является оказание методической, творческой и организационной помощи хокимам по широкому вовлечению молодежи соответствующего региона к культуре и искусству.

Согласно постановлению, до конца 2019 года в каждом районном и городском центральном культурном центре на общественных началах будет организовано по одному театральному коллективу, вокально-инструментальному ансамблю, ансамблю пения и танца и образцовому детскому ансамблю.

Напомним, чуть менее двух месяцев назад к хокимам районов (городов) в качестве советников по вопросам физической культуры и спорта были прикреплены атлеты, имеющие почетные звания, призеры Олимпийских и Азиатских игр, международных чемпионатов, чемпионата Узбекистана.

Теги:
советник, Постановление, молодежь, хоким, хокимият



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