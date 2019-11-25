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Супружеская пара

Житель Бухарской области осужден на год за многоженство

JOHANNES EISELE / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан

Несмотря на наличие супруги и дочерей, мужчина совершил обряд никах. Теперь суд ограничил ему свободу на один год.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В Бухарской области житель Гиждуванского района предстал перед судом по обвинению в многоженстве, сообщает "Даракчи".

"53-летний мужчина совершил религиозный обряд бракосочетания (никах) в 2016 году. И это несмотря на то, что у него была законная супруга и две дочери", - говорится в сообщении.

По сообщению издания, его первая жена заболела и не смогла родить ему сына, однако он создал все необходимые условия для своей первой семьи, в том числе для своих дочерей.

В 2018 году вторая жена родила ему сына. 

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Согласно статье 126 ("Многоженство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан, суд ограничил ему свободу на один год.

Напомним, что законодательно гражданский или религиозный брак в Узбекистане не запрещены. Однако за полигамию в Уголовным кодексе предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

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Отношения с несколькими женами нередко оформляются посредством мусульманского обряда никах.

О намерении ввести уголовную ответственность для религиозных деятелей, освящающих подобные обряды, в Узбекистане заявляли еще в 2017 году. Президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать законопроект, который позволит эффективно бороться с многоженством, и отметил, что контроль за этим явлением необходимо усилить в интересах детей, рожденных вне брака, которые лишаются многих прав, предоставленных государством, не чувствуют себя полноценными членами общества.

Теги:
брак, жена, мужчина, муж, Суд, суд, Бухарская область, Узбекистан, Узбекистан, многоженство



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