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В Сергели открыли детские сады на первых этажах жилых домов

Министерство дошкольного образования
Общество
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Sputnik Узбекистан

Открытие двух дошкольных организаций создаст 41 дополнительное рабочее место для педагогического и вспомогательного персонала. Обе ДОО начнут работу в декабре 2019 года, уточнили в министерстве.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Министерство дошкольного образования открыло в Сергелийском районе два детских сада на первых этажах жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство дошкольного образования
Министерство дошкольного образования открывает ДОО на первых этажах жилых домов

"Сергелийский район характеризуется высокой плотностью застройки и большим количеством молодых семей. Министерство дошкольного образования в силу имеющихся возможностей старается обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой: мы строим новые объекты и увеличиваем мощность существующих", - отметила министр Агриппина Шин.

Министерство дошкольного образования
Министерство дошкольного образования открывает ДОО на первых этажах жилых домов

Такие детские сады располагаются на первых этажах жилых домов. Там будут работать 7 групп полного дня и 4 группы кратковременного пребывания в две смены.

Министерство дошкольного образования
Министерство дошкольного образования открывает ДОО на первых этажах жилых домов

Также открытие двух дошкольных организаций создаст 41 дополнительное рабочее место для педагогического и вспомогательного персонала. Обе ДОО начнут работу в декабре 2019 года, уточнили в министерстве.

Теги:
детский сад



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