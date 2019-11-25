Дорожные знаки европейского стандарта появятся на улицах Ташкента

Столицу республики посетили представители крупной европейской компании по изготовлению и внедрению дорожных знаков по международным стандартам.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Ташкенте с рабочим визитом находится делегация итальянских деловых кругов.

На встрече в администрации города Ташкента сторонами был обсужден вопрос внедрения дорожных знаков по европейскому образцу.

Возглавил делегацию генеральный директор итальянской компании SI.SE, действующей на рынке с 1980-х. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и внедрении в практику знаков регулирования движения по международным стандартам, используемых для регулирования дорожного движения.

SI.SE сотрудничает с европейскими странами в данной сфере на протяжении 25 лет.

Стороны договорились о тестовом внедрении дорожных знаков, разработанных компанией с учетом специфики ташкентских дорог.

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Первоначально ожидается применение знаков лишь в отдельных районах узбекской столицы.