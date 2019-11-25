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Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане

Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане

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Общество
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Sputnik Узбекистан

Автомобиль на снимках идет в комплектации RS и пакетом Blackout (антихром), а салон внутри - копия Malibu, только выше классом.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Первые снимки новенького городского пятиместного кроссовера Chevrolet Equinox в Узбекистане появились в Telegram-канале "На Бегу".

"Построенный на одной платформе с Malibu, этот кроссовер имеет все необходимое для комфортного передвижения по шоссе - бензиновый двигатель 2.0 турбо, 252 л. с., 9-ступенчатую АКПП, панорамную крышу, кожаный салон, электронные помощники", - говорится в сообщении.

У Equinox большое количество опций на других рынках, но пока не известно, какие именно войдут в узбекский пакет.

Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане
Telegram
Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане

Автомобиль на снимках идет в комплектации RS и пакетом Blackout (антихром).

Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане
Telegram
Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане

Салон внутри - копия Malibu, только выше классом.

Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане
Telegram
Новый Chevrolet Equinox - первые снимки в Узбекистане

Стоить автомобиль будет дешевле Trailblazer, но чуть дороже Malibu.

Старт поставок - второй квартал 2020 года.

Напомним, в конце августа компания "UzAuto Motors СНГ" сообщила о возобновлении поставок автомобилей Ravon производства UzAuto Motors в Россию. В мае компания презентовала новые модели автомобилей: Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

Теги:
фото, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистан, Chevrolet



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