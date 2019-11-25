Не подвергайте себя опасности - "Узбекские железные дороги" предупреждают

На одном из вокзалов Ташкентской области из-за отсутствия возможности воспользоваться надземным мостом пешеходы, подвергая себя опасности, переходят путь под вагонами.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. На видео, распространяемое в социальных сетях, молодой человек сетует, что в виду закрытия надземного пешеходного моста жители округи вынуждены переходить железнодорожный путь под вагонами, находящимися на путях вокзала.

Telegram канал Кадр из видео

В этой связи АО "Узбекистон темир йуллари" опубликовало обращение, в котором назвало происходящее "введением в заблуждение".

В официальном сообщение сказано, что на данном участке имеются два надземных пешеходных моста - старый мост и строящийся новый.

"Старый мост открыт для общего пользования и не закрывался, как заявляется в сообщении источника. Те люди на видеозаписи, которые переходят железную дорогу в неположенном месте, однозначно нарушают правила безопасности нахождения на железной дороге", - говорится в обращении.

Вопрос относительно отсутствия реакции со стороны сотрудников станции на происходящее явное нарушение, как заверили в "Узбекских железных дорогах", изучат и в отношении сотрудников будут применены меры.

Погиб на рельсах: в России из поезда "Алматы-Саратов" выпал узбекистанец

Лицу, опубликовавшему видео с комментарием и "оскорблением в адрес железнодорожников", напомнили, что подобные действия преследуются законом.