В Ташкенте действуют 89 пунктов бесплатной правовой помощи

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Ташкенте создано 89 пунктов бесплатной правовой консультации, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.инспекторы профилактики.
Пункты бесплатной правовой помощи обеспечены всей необходимой юридической литературой.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане образовано учреждение "Мадад", которое займется оказанием гражданам бесплатной юридической помощи. Отделы консультационного бюро постепенно будут создаваться в городах и отдельных районах страны.
Еще в апреле Министерств юстиции запустило портал Advice.uz, на котором размещены материалы по основным правовым вопросам, охватывающим все сферы общественной жизни.