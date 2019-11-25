В Ташкенте действуют 89 пунктов бесплатной правовой помощи

Получить квалифицированные юридические советы можно в махаллях, административных зданиях рынков и других людных местах.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Ташкенте создано 89 пунктов бесплатной правовой консультации, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, получить квалифицированные советы от сотрудников следственных органов по уголовным, административным и гражданским делам можно в махаллях, административных зданиях рынков и других людных местах по вторникам. Адреса пунктов подскажут инспекторы профилактики

Пункты бесплатной правовой помощи обеспечены всей необходимой юридической литературой.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане образовано учреждение "Мадад", которое займется оказанием гражданам бесплатной юридической помощи. Отделы консультационного бюро постепенно будут создаваться в городах и отдельных районах страны.

Еще в апреле Министерств юстиции запустило портал Advice.uz, на котором размещены материалы по основным правовым вопросам, охватывающим все сферы общественной жизни.