Будущее для прошлого: что ждет культурное наследие Бухары

Восстановлением и сохранением памятников истории и архитектуры в Бухаре займутся новые специалисты, а все работы на охраняемых ЮНЕСКО территориях будут возможны только после согласования в специальными комиссиями.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. После прошедшей летом в Баку 43-й сессии ЮНЕСКО сфера охраны памятников Бухары переживает ряд изменений. О самых значимых из них корреспонденту Sputnik рассказал начальник Бухарского областного управления Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана Шерзод Махмудов, назначенный на эту должность 5 ноября текущего года.

Наиболее важным из предстоящих событий в этом направлении является предстоящий пересмотр договоров с ремесленниками, арендующими помещения в исторических объектах Бухары под свои мастерские.

По словам чиновника, соответствующие задачи предусмотрены постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 18 октября 2019 года за №881 и касаются всех регионов страны.

Согласно документу, информация о свободных и освободившихся объектах будет публиковаться каждые три месяца как минимум в двух наиболее популярных электронных изданиях страны. Новый арендатор – как физическое, так и юридическое лицо – теперь будет определяться посредством онлайн-аукциона.

В постановлении речь идет о бездействующих и нерационально используемых объектах. Однако, по словам Махмудова, пересмотр договоров коснется всех действующих арендаторов, которых насчитывается 490 человек. Для разъяснения предстоящих изменений уже в ближайшее время будет организована встреча с ними.

"Эти меры приняты для того, чтобы освободить памятники архитектуры от недобросовестных бизнесменов, которые под видом ремесленников занимаются торговлей в исторических местах. Согласно одному из принятых ранее государственных документов, в подобных объектах должна реализовываться исключительно продукция местных мастеров, а не, например, китайские товары. Это условие будет основным при заключении новых договоров", — говорит Махмудов.

Вместе с этим, областной департамент начал работу по внесению объектов культурного наследия в кадастр Бухары. По мнению его руководителя, сейчас это является приоритетной задачей для ведомства.

"По Бухарской области в списке архитектурного наследия значится 829 объектов. До сих пор на них нет кадастровых документов. Без них мы не можем в полной мере обеспечить защиту памятников, так как нет подтверждения, что это наше культурное достояние. До моего назначения документы имелись лишь на основные объекты. Сейчас мы делаем на оставшиеся, чтобы охватить все на сто процентов", - говорит Махмудов.

С оглядкой на ЮНЕСКО

Тем временем, мировое сообщество уже давно определилось, что считать культурным достоянием в Бухаре. В 1993 году исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как музей под открытым небом.

Sputnik Площадь Пои Калон

Однако спустя 26 лет ЮНЕСКО выразило серьезную озабоченность относительно защиты, управления, а также сохранения аутентичности и целостности исторической части города. Это случилось на 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, прошедшей в июле в Баку.

Обеспокоенность организации связана с проектами крупномасштабного строительства и развития инфраструктуры, которые привели к разрушению памятников и изменению городской топографии. Эксперты организации пришли к выводу, что продолжение этих работ, как и реконструкция, проводящаяся с использованием ненадлежащих методов и материалов, имеют необратимые негативные последствия.

Комитет отметил, что срочной задачей остается разработка соответствующих принципов сохранения и реставрации объектов и обеспечение тщательной правовой базы для защиты выдающейся универсальной целостности объекта.

По словам Шерзода Махмудова, замечания ЮНЕСКО учтены, а вся сегодняшняя работа проводится с оглядкой на результаты прошедшей сессии.

"Правительством страны в этом году разработан механизм получения разрешения на строительные и ремонтные работы в старой части города. Чтобы осуществить какой-либо проект, необходимо получить согласие на областном уровне, затем – республиканском. Это касается даже строительства и ремонта частных жилых строений, как в черте старого города, так и в буферной зоне. Все изучается с выездом на место. Затем необходимо согласовать все с ЮНЕСКО. За нарушение этой процедуры взимается серьезный штраф. Повторное нарушение чревато уголовным делом", — объясняет чиновник.

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По его словам, в данное время ждут своего решения сразу несколько крупных проектов. Один из них – квартал ремесленников, который будет построен на территории рынка "Шахристан". Проект уже рассматривает комиссия ЮНЕСКО и как только пройдет этап согласования, начнутся строительные работы.

Sputnik Медресе Абдулазизхана

Все дело в кадрах

"При Кабинете министров создана Дирекция по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение. На средства крупных спонсоров они будут реконструировать Минарет Калян, цитадель Арк и три медресе: Мир-Араб, Абдулазизхана и Амира Алим-хана. Деньги на все проекты, как Дирекции, так и по Шахристану, уже есть. Ждем только одобрения ЮНЕСКО", — объясняет Махмудов.

Что касается некачественных восстановительных работ, о которых упоминалось на сессии, то в Бухаре пытаются решить и эту проблему. Недавно здесь открылась реставрационная школа, основанная по методу "усто-шогирд" (мастер-ученик). Она действует в караван-сарае Журабек.

"В нашей традиционной архитектуре преобладает майолика небесного цвета. При современной реставрации используются более темные тона. Профессиональные бухарские мастера говорят, что это не наш цвет, он больше к Самарканду относится. Поэтому школа очень важна, как и специалисты, знающие не только основы реставрационного дела, но и историю, археологию", — говорит чиновник.

По его словам, такие специалисты в Бухаре есть и именно их решено привлечь в открывшуюся школу, количество которых в перспективе планируется увеличить.

Шерзод Махмудов уверен, к 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в следующем году, Бухара покажет конкретные результаты.