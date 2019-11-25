МВД Узбекистана заявило о снижении уровня преступности в общественных местах

За период с января по октябрь сотрудники подразделений ППС доставили в органы внутренних дел и опорные пункты за нарушения или подозрения в неправомерных действиях в общественных местах около 1,6 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Узбекистане количество преступлений, совершенных в общественных местах, за десять месяцев 2019 года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого — до 1 582, сообщил первый заместитель начальника главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Даврон Зиёматов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

В том числе преднамеренных убийств стало меньше на 46,9% (17), случаев умышленного нанесения телесных повреждений — на 22,1% (176), количество краж сократилось на 36,9% (556), грабежей — на 26,7% (96), случаев проявления хулиганства — на 27,4% (339).

За отчетный период сотрудники подразделений ППС доставили в органы внутренних дел и опорные пункты за нарушения или подозрения в неправомерных действиях в общественных местах около 1,6 миллиона человек.