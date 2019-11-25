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Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф

Турция начинает тестировать радары российских "Триумфов" – СМИ

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля, а завершились в начале ноября — раньше срока, несмотря на санкции.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Турция приступает к тестированию радиолокационных систем С-400, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Зенитные ракетные системы С-400
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Турция получила С-400: что будет дальше
По данным издания, цель тестирования заключается в проверке связи между системами ПВО и воздушными средствами: в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты.

Учебные полеты пройдут в воздушном пространстве в районе Анкары 25 и 26 ноября, сообщили в администрации губернатора города.

Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля, а завершились в начале ноября — раньше срока, несмотря на санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявлял, что C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400 в пользу Patriot
США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. Вашингтон не исключал, что в случае отказа задержит или вовсе отменит продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также угрожал вводом санкций в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Однако Турция не пошла на уступки.

С-400 "Триумф" — современный зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.

Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Беларуси и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы".

Теги:
оружие, политика, Россия, Турция, ЗРК С-400



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