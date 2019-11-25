В Узбекистане открылась южнокорейская ортопедическая клиника

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Южнокорейская больница "Химчхан" открыла свой филиал в Узбекистане. Таким образом, медицинское учреждение впервые вышло на рынок Центральной Азии. Об этом сообщает новостное агентство Yonhap News Agency.
Клиника на 100 коек была открыта в Бухаре. Больница специализируется на ортопедии (заболевания суставов), нейрохирургии (заболевания спинных и шейных позвонков) и диагностике внутренних заболеваний (сердечное заболевание, эндокринное нарушение, расстройство пищеварения).
Известно, что центральный офис клиники направит в свой филиал двух корейских врачей, двоих медсестер, одного физиотерапевта и пять административных работников. Также будут наняты 176 медицинских работников из Узбекистана.
Больница "Химчхан" также должна стать центром обмена опытом в сфере медицины между Южной Кореей и Узбекистаном. Медицинское учреждение откроет отделение физиотерапии совместно с Бухарским государственным университетом .
У пациентов больниц Намангана появится голосовой робот-помощник >>
"Химчхан" - крупная южнокорейская клиника, специализирующаяся на диагностике и лечение ортопедических заболеваний. Больница была открыта в 2002 году.
Сегодня учреждение имеет репутацию современного медицинского учреждения, использующего самые передовые и эффективные методики и процедуры лечения. Больница имеет семь подразделений в разных районах Сеула.
Договор об аренде земельного участка был заключен между правительством Узбекистана и представителями клиники был подписан в 2017 году, к строительству приступили в 2018-м. В общей сложности на проект было выделено около 8,5 миллиона долларов.