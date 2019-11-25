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Клинико-диагностическая лаборатория. Архивное фото

В Узбекистане открылась южнокорейская ортопедическая клиника

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан

По словам представителей клиники, это – первое частное медицинское заведение, открывшее свой филиал в Бухаре.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Южнокорейская больница "Химчхан" открыла свой филиал в Узбекистане. Таким образом, медицинское учреждение впервые вышло на рынок Центральной Азии. Об этом сообщает новостное агентство Yonhap News Agency.

В операционном блоке
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Клиника на 100 коек была открыта в Бухаре. Больница специализируется на ортопедии (заболевания суставов), нейрохирургии (заболевания спинных и шейных позвонков) и диагностике внутренних заболеваний (сердечное заболевание, эндокринное нарушение, расстройство пищеварения).

Известно, что центральный офис клиники направит в свой филиал двух корейских врачей, двоих медсестер, одного физиотерапевта и пять административных работников. Также будут наняты 176 медицинских работников из Узбекистана.

Больница "Химчхан" также должна стать центром обмена опытом в сфере медицины между Южной Кореей и Узбекистаном. Медицинское учреждение откроет отделение физиотерапии совместно с Бухарским государственным университетом .

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"Химчхан" - крупная южнокорейская клиника, специализирующаяся на диагностике и лечение ортопедических заболеваний. Больница была открыта в 2002 году.

Медицинская сестра
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Сегодня учреждение имеет репутацию современного медицинского учреждения, использующего самые передовые и эффективные методики и процедуры лечения. Больница имеет семь подразделений в разных районах Сеула.

Договор об аренде земельного участка был заключен между правительством Узбекистана и представителями клиники был подписан в 2017 году, к строительству приступили в 2018-м. В общей сложности на проект было выделено около 8,5 миллиона долларов.

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Теги:
Медицина, ортопед, Узбекистан, Южная Корея, больница



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