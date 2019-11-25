Депутат предложил переименовать один из столичных районов

Сергели, по утверждению Умарова, это обрусевший вариант названия района Сирғали ота. Кандидат предлагает переименовать район на более современное, на его взгляд, название.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Кандидат в депутаты от социально-демократической партии "Адолат" Рустам Умаров предложил переименовать Сергелийский район столицы, сообщает УзА.

По его мнению, район уже давно не называют по своему оригиналу.

"Все говорят не "Сирғали", а "Сергели". Такое название часто фигурирует и в СМИ. Даже на табличках на автобусных остановках пишут "Сергели", - сетует депутат, называя эти факты достаточным основанием для переименования района.

Сергели, по утверждению Умарова, это обрусевший вариант названия района Сирғали ота. Кандидат предлагает переименовать район на более современное, на его взгляд, название.

"Для сохранения будущего молодежи и родного языка в чистом виде считаю уместным дать району название Истикбол (перевод с узб: перспектива - ред.)," – заявил Рустам Умаров.

Для справки: Сергелийский район - самый большой по площади в Ташкенте. Современная площадь — 5600 гектаров (2009), население — более 150 тыс человек. Возникновение района связано с массовым жилищным строительством на пустующих землях для переселения жителей, пострадавших во время Ташкентского землетрясения 1966 года.