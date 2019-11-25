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валидатор в транспорте

Столичный транспорт перейдет на бесконтактную оплату проезда

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Процесс будет осуществляться поэтапно. С 1 января 2020 года – в некоторых направлениях при оказании услуг по перевозке пассажиров АО "Тошшахартрансхизмат" и УП "Тошкент метрополитени".

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Принято постановление Правительства, которое предусматривает внедрение автоматизированной системы оплаты за проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Минюста.

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Согласно документу, этот процесс будет осуществляться поэтапно:

- с 1 января 2020 года – в некоторых направлениях при оказании услуг по перевозке пассажиров АО "Тошшахартрансхизмат" и УП "Тошкент метрополитени" в Ташкенте;
- с 1 августа 2020 года – при оказании услуг по перевозке пассажиров в Нукусе и областных центрах;
- с 1 января 2021 года – при оказании услуг по перевозке пассажиров на всей территории республики.

Персонализация льготных транспортных карт для отдельных категорий граждан и продажа карт по себестоимости будет осуществляться через Центры государственных услуг.

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Согласно постановлению, будет разработан порядок установления тарифов для автоматизированной системы.

В некоторых станциях столичного метрополитена эта система действует уже с начала октября. Проезд можно сразу оплатить с пластиковой карты и не стоять в очереди в кассу за жетоном.

Теги:
Постановление, оплата, безналичная оплата, транспорт



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