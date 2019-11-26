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Вступили в силу новые правила перевозки авиапочты

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Согласно новому регламенту к отправке авиапочтой допускаются свежие фрукты, овощи и растения без упаковывания в мешки. Вес данной категории посылок не может быть менее 5 кг.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистане утверждены новые правила перевозки почты воздушными судами. 

Перевозка почты, периодических печатных изданий воздушными судами осуществляется:

- на основании договоров, заключаемых авиакомпаниями с операторами или провайдерами почтовой связи;

- по разовым заявкам, оформляемым в виде дополнений к действующим договорам.

Нормы загрузки авиапочты могут быть согласованы, в случае если перевозка почты осуществляется на внутренних воздушных линиях.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
© Sputnik / Максим Блинов
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В случае большого скопления почты в аэропортах из-за нерегулярности полетов в виду метеоусловий, а также по прочим, не зависящим от аэропортов причинам, аэропорты обязуются отправить скопившуюся почту очередными рейсами и/или организовав дополнительные рейсы.

Периодические печатные издания, которые не были доставлены на спецрейсы редакциями, издательствами операторам либо провайдерам почтовой связи в обозначенное время, то последние обязуются отправить почту другими рейсами при наличии свободного места и при условии, что это позволяет тоннаж судна.

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Также к отправке без упаковывания в мешки допущены свежие фрукты, овощи и растения. И посылки с данной категорией товаров не опечатываются. Вес подобных отправлений не должен быть менее 5 кг. Предельный вес письменной корреспонденции, периодических печатных изданий определен до 10 кг, страховых посылок - до 20 кг. Вес же международной письменной корреспонденции определен до 30 кг, а международных посылок - до 32 кг.

В соответствии с новым регламентом, при прекращении движения воздушных судов по отдельным направлениям, отмены рейсов или длительной задержки вылета воздушных судов и невозможности отправить авиапочту в кратчайший срок, она сдается в объект почтовой связи в аэропорту, а там, где его нет, — ближайшему объекту почтовой связи для отправления ее наиболее быстрым путем - воздушным или наземным. 

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Претензия в адрес авиакомпании, оператора, провайдера почтовой связи может быть предъявлена не позднее 6-месячного срока с момента обнаружения наступления события на внутренних и международных воздушных линиях. Претензия об уплате штрафа должна быть предъявлена не позднее 45 дней.

Теги:
самолет, воздушное пространство, почта, Узбекистан



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