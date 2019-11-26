В 2020 году российские врачи проведут совместные операции в Кашкадарье

Подписанный документ предполагает обмен опытом между профессорско-преподавательским составом, молодыми и учеными со статусом обоих городов. Специалисты планируют осуществлять совместные образовательные и научно-исследовательские программы.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Медики Кашкадарьи и Ставрополя подписали меморандум о сотрудничестве сроком на пять лет. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

Документ предполагает обмен опытом между профессорско-преподавательским составом, молодыми и учеными со статусом обоих городов. Специалисты планируют осуществлять совместные образовательные и научно-исследовательские программы.

На базе многопрофильного медицинского центра Кашкадарьинской области планируется проведение мастер-классов, высокотехнологических хирургических операций с участием российских врачей для дальнейшего развития хирургического и других направлений.

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В планах также организация совместных семинаров и конференций.

Первым шагом в реализации меморандума стало повышение квалификации кашкадарьинских медиков в Ставропольском Институте дополнительного профессионального образования.

В первом квартале 2020 года в Карши намечено проведение выездных циклов с участием специалистов России, где предусмотрены совместные операции и мастер-классы.